3. Liga: 1. FC Kaiserslautern stellt Sportdirektor Boris Notzon frei

"Nach der Umstrukturierung in der Geschäftsführung hat sich der FCK im Bereich der sportlichen Leitung neu aufgestellt, so dass die Position des Sportdirektors in der aktuellen Konstellation in der 3. Liga nicht mehr darstellbar ist", wird Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen, der die Verantwortung in Notzons Bereich übernimmt, in einer Mitteilung des Traditionsklubs zitiert. Der Schritt sei dem Verein "nicht leicht gefallen".