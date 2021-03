Paris-Nizza: Primoz Roglic gewinnt erste Bergankunft vor Schachmann

Auf dem Weg zur Cote d'Azur stehen noch vier weitere Etappen an, der Sieger wird am Sonntag in Nizza gekürt. Die fünfte Etappe führt am Dienstag von Vienne nach Bollene, das Fahrerfeld muss rund 200 Kilometer zurücklegen. Es wird erwartet, dass dann die Sprinter wieder die besten Chancen auf den Tagessieg haben.