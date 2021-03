BVB: Michael Zorc kündigt England-Verbot für Jadon Sancho an

Doch nicht Co-Trainer? So empfiehlt sich Terzic für mehr

Jadon Sancho wird Borussia Dortmund noch einige Wochen fehlen. Michael Zorc will den BVB-Star nicht nach England lassen - wie auch einen Landsmann.

Die Hinspiele werden am 6. und 7. April, die Rückspiele am 13. und 14. April ausgetragen. Ob der Engländer dann schon wieder fit sein wird? ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Der Ausfall von Sancho schmerzt den BVB

Zuletzt hatte der 20-Jährige zu alter Stärke zurückgefunden und war maßgeblich am BVB-Aufschwung beteiligt. In diesem Kalenderjahr markierte er acht Treffer in 13 Pflichtspielen und gab zudem acht Torvorlagen. (Tabelle der Bundesliga)