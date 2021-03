Valorant: VCT EU Masters 1: Alle Teams im Powerranking

VCT EU Masters 1: Die Favoriten

Heretics, FunPlus Phoenix (FPX) und Ninjas in Pyjamas (NiP) haben sich in den letzten Monaten am stärksten präsentiert. Alle drei Teams haben Titelchancen und werden sich womöglich weit vorne einreihen. Heretics sind die aktuellen First Strike Champions in Europa und haben zahlreiche weitere Turniere gewonnen. In der Challenger-Qualifikation haben sie es zwar erst im zweiten Anlauf geschafft, dann aber sehr souverän.