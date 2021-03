WTA-Turnier in Stuttgart vor leeren Rängen

Kerber und Co. spielen in Stuttgart vor leeren Rängen © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Das WTA-Turnier in Stuttgart vom 17. bis 25. April muss aufgrund der weiter angespannten Pandemielage in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Dies bestätigte Turnierdirektor Markus Günthardt am Mittwoch. "Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden und der Spielerinnenvereinigung WTA mussten wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen, denn die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität", sagte Günthardt.