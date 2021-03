Mit 54 Jahren: Kazuyoshi Miura ist Japans ältester Profifußballer

In der japanischen J-League knackt Kazuyoshi Miura den nächsten Rekord. Mit 54 Jahren und 12 Tagen spielt er zum ersten Mal für den FC Yokohama in der J-League.

Im dritten Spiel der Saison wurde der 1967 geborene Miura in der Nachspielzeit zum ersten Mal für den FC Yokohama in dieser Saison eingewechselt. Das Spiel gegen die Urawa Reds ging aber mit 0:2 verloren.

"Als ich im Alter von 18 Jahren meinen ersten Vertrag in Brasilien unterschrieb, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich bis in dieses Alter spielen würde. Es ist mir gelungen, weil ich Jahr für Jahr meine gesamte Energie in den Fußball investiert habe", sagte Miura, der in seiner 36. Saison als Profi ist, im Interview mit FIFA.com anlässlich seines Geburtstags.