Joachim Löw klärt Zukunft nach dem DFB: Kein Karriereende!

Löw will weitermachen - und einen Top-Klub übernehmen

Joachim Löw beendet nach der EM seine Karriere als Bundestrainer. An ein Karriereende denkt der 61 Jahre alte Weltmeister-Trainer von 2014 aber noch nicht.

Joachim Löw hat am Dienstag bekanntgeben, dass für ihn trotz eines Vertrags bis 2022 nach der EM im Sommer Schluss sein wird. Würde der 61 Jahre alte Weltmeister-Trainer von 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft das EM-Finale am 11. Juli erreichen, wäre er bis dato 5478 Tage im Amt, nachdem er diesen Posten am 12. Juli 2006 übernommen hat.