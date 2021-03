Safety Car Formel 1: Wer fährt es in der F1 und was sind die Aufgaben?

Warum gibt es das Safety Car in der Formel 1?

Wie sieht ein Einsatz vom Safety Car in der F1 aus?

Welche Auswirkungen hat eine Safety-Car-Phase auf das Rennen?

Seit wann gibt es das Safety Car in der F1?

Von welchem Hersteller stammt das Safety Car der F1?

Was unterscheidet das Safety Car der Formel 1 von einem serienmäßigen Auto?

Wer fährt das Safety Car der F1?

Wer ist Bernd Mayländer?

Der 1971 in Waiblingen geborene Bernd Mayländer begann seine Karriere als Rennfahrer im Kartsport. Anfang der 1990er-Jahre startete er in der Formel Ford, dann im Porsche Carrera Cup. In der Saison 1995 nahm er mit Mercedes-Benz an der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft teil und belegte im abschließenden Klassement Platz 19. Den gleichen Platz erreichte er 1996, obwohl er nur an zwei Rennen teilnahm. Im Jahr 2000 feierte Bernd Mayländer den größten Erfolg seiner Laufbahn, als er mit Michael Bartels, Uwe Alzen und Altfrid Heger das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewann. In der Saison 2001 fuhr Mayländer am Hockenheimring seinen einzigen Sieg in der DTM ein. Auf der gleichen Strecke absolvierte er 2004 sein letztes von insgesamt 84 Rennen in der DTM. Im Mai 2005 war Mayländer an einer Weltrekord-Aktion von Mercedes beteiligt. Er und 17 weitere Fahrer fuhren im texanischen Laredo abwechselnd 30 Tage am Stück und brachten dabei 100.000 Meilen in einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 224,8 Kilometern pro Stunde hinter sich.