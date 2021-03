Anzeige

Handball, Olympia-Quali: Bob Hanning glaubt an Olympische Spiele in Tokio mit Fans Hanning glaubt an Olympia mit Fans

Bob Hanning glaubt daran, dass die Olympischen Spiele vor Fans stattfinden werden © Imago

A. Müller

Für die deutschen Handballer wird es bei der Olympia-Qualifikation in Berlin ernst. DHB-Vizepräsident Bob Hanning blickt aber auch schon weiter in die Zukunft.

Für die deutschen Handballer steht nach dem historisch schlechten 12. Platz bei der Handball-WM ab Freitag die enorm wichtige Olympia-Qualifikation an.

In der Berliner Max-Schmeling-Halle trifft Deutschland auf den WM-Zweiten Schweden (Freitag, 15.15 Uhr), den EM-Vierten Slowenien (Samstag, 15.35 Uhr) und Afrikavertreter Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr). Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Tokio.

Keine leichte Aufgabe also für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Dennoch wirf man im DHB-Lager auch schon einen Blick in die Zukunft. Vizepräsident Bob Hanning sieht den Spielen in Japan positiv entgegen - zumindest was die Austragung betrifft.

"Ich gehe fest davon aus, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Das ist ja auch sportpolitisch so gewollt. Wir haben bereits in Ägypten gesehen, dass man das auch halten kann, wenn man gut vorbereitet ist", erklärte Hanning am Mittwoch in einer digitalen Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage.

Hanning glaubt an Zuschauer bei Olympia

Er sei sich sicher, dass man schon unglaublich viele Geimpfte sehen werde, wenn die Olympischen Spiele losgehen, so der 53-Jährige weiter.

"Ich glaube, dass es (Coronavirus; Anm. d. Red) dann nicht mehr eine so gravierende Rolle wie jetzt spielen wird. Das wünsche ich mir von Herzen. Ich habe immer gesagt, dass wir von oben nach unten impfen und von unten nach oben öffnen müssen. Das heißt, die Kinder in die Schule und Sport treiben lassen. Das brauchen die Kinder, um zu wachsen."

Hanning ging bezüglich seiner Olympia-Prognose sogar noch einen Schritt weiter: "Ich bin sogar zuversichtlich, dass wir die Olympischen Spiele vor Zuschauern sehen werden."

IOC-Präsident Thomas Bach hatte ebenfalls am Dienstag ein klares Bekenntnis zu den Spielen in Japan abgegeben: "Tokio bleibt die am besten vorbereitete Stadt. Wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln, das die Eröffnungszeremonie am 23. Juli in Tokio stattfinden wird."

Hanning äußert sich zur Olympia-Kritik

Hanning äußerte sich außerdem zur Kritik, welcher er sich aussetzten musste, nachdem er bei der WM im Januar erneut Gold als Ziel bei den Olympischen Spielen ausgegeben hatte.

"Ganz ehrlich Kritik gibt es ja schon seit acht Jahren an fast jeder Aussage. Daran habe ich mich gut gewöhnt und kann versprechen, dass ich das auch noch bis November durchhalte", so der Essener.