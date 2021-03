Nach rassistischen Aussagen: FaZe Clan löst Verbindung zu Leonard

"Ich wusste nicht, was das Wort bedeutet..."

In einem Call of Duty: Warzone Live-Stream auf Twitch tätigte Leonard folgende Aussage: "Fucking cowards, don't fucking snipe at me you..."kike" bitch". Abgesehen davon, dass in diesem einzelnen Satz mindestens drei Schimpfwörter zu viel drin waren, ist der Begriff "kike" rassistisch belegt und damit hochgradig beleidigend und verletzend. Es ist eine amerikanisches, abwertendes Schimpfwort für Juden, vergleichbar mit dem N-Wort.

Leonard selbst gab in einem Statement via Instagram an, nicht gewusst zu haben, was "Kike" tatsächlich bedeutet. Dieser Begriff ist aber eigentlich so spezifisch, dass niemand der ihn kennt, nicht weiß, was er bedeutet. Auch, dass er ihm einfach so während einer alltäglichen Situation wie dem spielen eines Shooters herausrutscht, deutet nicht darauf hin, dass Leonard die Wahrheit spricht.