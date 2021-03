Bayern-Trainer Hansi Flick als Löw-Nachfolger? Droht FCB Trainer-GAU?

Die heiß gehandelten Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann haben den Job als Bundestrainer bereits abgelehnt. Ralf Rangnick hat dagegen am Mittwochabend seine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft signalisiert . Ein Name, der zuletzt auch immer wieder fiel, ist der des Bayern-Erfolgstrainers Hansi Flick. Nach SPORT1 -Informationen ist der 56-Jährige der Topkandidat als Löw-Nachfolger.

Szenario 1: Rummenigge bleibt bei Machtwort - Flick bleibt bei Bayern

Er gehe "hundertprozentig" davon aus, dass Flick auch in der nächsten Saison Trainer des FC Bayern sein werde, bekräftigte Rummenigge im SPORT1 -Interview Anfang Februar . "Außerdem: Er hatte als Spieler seine schönste und erfolgreichste Zeit beim FC Bayern. Das wird auch für seine Zeit als Trainer gelten."

Flick hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2023. "Er ist jemand, der Verträge erfüllt, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus unlängst im SPORT1 -Interview . "Er ist ein Mensch, der sich über vieles Gedanken macht. Ich glaube, dass er beim FC Bayern zurzeit einen Job hat, der ihm unwahrscheinlich Spaß macht; nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch mit seinem Staff, wie er immer so schön sagt. Deswegen bin ich überzeugt, dass Hansi seinen Vertrag auf jeden Fall erfüllen wird."

Flick kennt sich aber auch beim DFB bestens aus, arbeitete von 2006 und 2014 als Löws Assistent. Ihm wird zudem ein großer Anteil am WM-Titel 2014 in Brasilien beigemessen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann sich den Bundestrainer Flick daher auch nicht vorstellen. "Ich würde sagen, es macht wenig Sinn für den DFB, Hansi Flick zu verpflichten, weil ich es mir als DFB nicht mit dem FC Bayern verderben will. Denn der DFB ist schon ein wenig abhängig vom FC Bayern", sagte Matthäus am Mittwochabend bei Sky. "Ich bin überzeugt, dass er in der nächsten Saison Trainer beim FC Bayern bleibt. Denn man möchte nicht eine Rivalität reinbringen zwischen dem DFB und dem FC Bayern."