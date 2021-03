Hitzlsperger: "Imageschaden für den VfB muss gestoppt werden"

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger fordert nach dem Chaos der vergangenen Wochen beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eine schnelle Rückkehr zur Normalität. "Der Fokus gehört endlich wieder aufs Sportliche, der Imageschaden für den VfB muss gestoppt werden", betonte der 38-Jährige in einem Interview mit Sport Bild.

Er wisse aber, fügte Hitzlsperger mit Bezug auf die Datenaffäre beim VfB an, "dass es dauern wird, Image und Vertrauen wiederaufzubauen. Und dabei sind neben unseren Fans und Sponsoren auch unsere Mitarbeiter eine ganz wichtige Größe. Sie sollen gern und top motiviert zur Arbeit kommen, für den VfB ? und nicht eingeschüchtert und misstrauisch. Da können wir uns am Sport orientieren."

Auch in der Auseinandersetzung mit dem Präsidenten Claus Vogt habe sich die Situation, so Hitzlsperger, "beruhigt, das ist das Wichtigste für den VfB. Wir haben uns darum zu kümmern, erfolgreich zu sein. Jeder in seinem Zuständigkeitsbereich."