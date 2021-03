Dardai über Bobic: "Haben uns auch gestritten"

Er schätze es sehr, dass Bobic so "ein ehrlicher Typ" sei. Doch die Neubesetzung des Geschäftsführerpostens falle nicht in seinen Kompetenzbereich, das sei "Aufgabe des Präsidiums", betonte Dardai. Bobic hatte in der vergangenen Woche in einem Alleingang seinen Abschied aus Frankfurt angekündigt, seitdem gilt er als Favorit auf den Posten als Geschäftsführer Sport beim Hauptstadtklub.