Löw-Nachfolge: Der DFB sollte jetzt Mut zeigen - Kommentar von Pit Gottschalk

Innovativ ist keine dieser Lösungen, weil jeder einzelne das täte, was man von einem Bundestrainer erwartet: Er brächte die Mannschaft in Schuss. Das ist eine Menge und doch zu wenig. Es ist offensichtlich, dass der deutsche Fußball Reformbedarf hat, um über die EM 2024 hinaus eine Chance auf große Turniersiege zu wahren.

Löw-Abgang als doppelte Chance auf einen Neuanfang

Kein Teenager in Deutschland kennt einen anderen Bundestrainer als Joachim Löw. Sein Abgang bietet deshalb gleich doppelt die Chance auf einen Neuanfang. Der DFB braucht einen Ruck. Mit Oliver Bierhoffs Appellen ("Zurück an die Weltspitze") ist es jedenfalls nicht getan. Schon die Formulierung hat nichts mit der Basis gemeinsam.

Der Verband braucht einen Praktiker, der über das Tagesgeschäft hinaus denkt und zum Beispiel der DFB-Akademie in Frankfurt Leben einhaucht. Ein Nachwuchskonzept, das Spielformen anbietet und keine Impulse, ist kein Erfolgsrezept. Ganzheitlich muss der Neue denken. Ob als Bundestrainer oder Sportdirektor oder in Personalunion: Das ist nebensächlich. ( Umfrage: Wer soll Löws Nachfolger werden? )

Der DFB braucht einen wie Ralf Rangnick

Ralf Rangnick wäre so ein Trainer, der in Konzepten denkt. In Hoffenheim und Leipzig hat er jeweils Ergebnisdruck und Nachhaltigkeit miteinander verquickt. So einen braucht der DFB: Einer, der vom Verband Mut einfordert, den unbequemen Weg zu gehen. Man kann, siehe oben, auch bequemer entscheiden. Aber das wäre halt kurzfristig gedacht.