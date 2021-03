Olympia: Sportlerfamilien in Tokio? "Das ist schwierig"

Die Sportler werden bei den Olympischen Spielen in Tokio wohl ohne die Unterstützung von ihren Familien auskommen müssen.

Die Sportler hätten die Chance auf eine Teilnahme "möglicherweise nur einmal in ihrem Leben", so Hashimoto, deshalb wolle sie "auf emotionaler Ebene, dass Familien zuschauen können". Aber man müsse an das Gesundheitssystem des Landes denken.