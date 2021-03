Patrick Mahomes: Angebot der Texas Tech für zwei Tage alte Tochter

Sterling Mahomes, die neugeborene Tochter vom Quarterback der Kansas City Chiefs, wurde von der Universität am 22. Februar - nur zwei Tage nach ihrer Geburt - ein Fußball-Stipendium angeboten. Mahomes selbst spielte für das Baseball- und Football-Team der Texas Tech, bevor er seine Karriere in der NFL fortsetzte. ( Ergebnisse und Spielplan der NFL )

Den vom sportlichen Leiter der Universität, Kirby Hocutt, unterschriebenen Brief teilten Mahomes und seine Verlobte Brittany Matthews am Dienstag in ihren Instagram-Stories.