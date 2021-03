Champions League: BVB-Stürmer Haaland trifft gegen Sevilla nach VAR-Wahnsinn

XXL-Verwirrung in Dortmund: So erlebte der Fantalk den VAR-Wirbel

In der 48. Minute setzte sich Erling Haaland in einem robusten Zweikampf gegen Sevilla-Verteidiger Fernando durch und schoss aus spitzem Winkel zum vermeintlichen 2:0 ein. ( Dortmund - Sevilla im LIVETICKER )

Haaland bekommt statt Tor Elfmeter

Es lief bereits die 51. Minute, als Haaland zum Elfer anlief. Doch der Norweger scheiterte an Sevilla-Keeper Yassine Bounou. Das Spiel lief weiter, die Geschichte war damit aber noch nicht vorbei. Cakir entschied, den Elfer wiederholen zu lassen. Der Sevilla-Keeper hatte sich zu früh von der Linie bewegt.

Somit kam Haaland (in der 53. Minute) zu seinem insgesamten dritten Versuch, sein zweites Tor an diesem Abend zu erzielen. Diesmal überwand er Bounou regelkonform, auch wenn der Keeper seine Hände noch am Ball hatte.