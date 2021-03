Handball: Drux fällt für Olympia-Quali aus

Paul Drux verpasst die wichtigen Spielen in der Olympia-Quali © Imago

Füchse-Kapitän Paul Drux verletzt sich und verpasst die Olympia-Qualifikation der Nationalmannschaft. Er muss am Mittwoch am Knie operiert werden.

Bundestrainer Alfred Gislason muss in der Olympia-Qualifikation auf Rückraumspieler Paul Drux verzichten.

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend bekannt gab, zog sich der 26-Jährige von den Füchsen Berlin am Sonntag im Bundesligaspiel bei TuSEM Essen einen Außenmeniskusschaden im linken Knie zu. Drux soll am Mittwoch operiert werden.