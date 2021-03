DEG durch vierte Pleite in Serie aus Play-off-Rängen gefallen

Der Düsseldorfer EG verliert in der Nord-Gruppe gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:5. Sie fallen so vorerst aus den Play-off-Rängen.

Die Krise der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich weiter verschärft. Die Rheinländer kassierten in der Nord-Gruppe gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) ihre vierte Pleite in Serie und fielen hinter den neuen Tabellenvierten Iserlohn Roosters vorerst aus den Play-off-Rängen. Bremerhaven hingegen festigte durch seinen fünften Erfolg in den vergangenen sechs Begegnungen seinen zweiten Rang hinter dem souveränen Spitzenreitner Eisbärren Berlin.