IOC-Sanktionen für Belarus "politisch motiviert"

Das IOC hatte am Montag Wiktor Lukaschenko die Anerkennung als neuem belarussischen NOK-Chef verweigert. Zuvor hatte Lukaschenkos Vater und Staatschef Alexander Lukaschenko das Gremium angeführt, war jedoch aufgrund seines autokratischen Regierungsstils in IOC-Kreisen zur "Persona non grata" erklärt worden. Zudem bestätigte das IOC wegen politischer Diskriminierung regimekritischer Spitzenathleten in Belarus weitere Maßnahmen einschließlich der Einstellung praktisch aller finanziellen Zuwendungen an das NOK.