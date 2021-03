Klinsmann adelt Löw: "Unglaublich viel für den deutschen Fußball getan"

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat seinen scheidenden Nachfolger Joachim Löw geadelt. "Ich habe größten Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw", sagte Klinsmann auf SID-Anfrage. Löw habe "in all den Jahren unglaublich viel für den deutschen Fußball getan, viel an Reputation gewonnen und sich Respekt erarbeitet".