Olaf Thon über Rückzug von Joachim Löw: Chance für DFB

Seit heute ist klar : Der Weltmeister-Trainer wird in diesem Jahr tatsächlich zum letzten Mal als DFB-Coach in ein großes Turnier gehen. Ex-Nationalspieler Thon sieht in dem angekündigten Rückzug vor allem eine große Chance für den Deutschen Fußball-Bund.

"Wer bei der Weltmeisterschaft 2018 in der Vorrunde ausscheidet - das gabs noch nie - da war es nur eine Frage der Zeit, bis Jogi Löw gehen muss" erklärte der 54-Jährige in den SPORT1 News : "Das ist auf der einen Seite schade, gibt auf der anderen Seite aber Möglichkeiten, sich neu zu erfinden. Jetzt ist die große Frage: Wer wird der neue Bundestrainer?"

Thon: Löw kann es jetzt locker angehen

So zum Beispiel bei Boateng, Hummels und gerade Müller: "Denn das ist auch eine Personalie, die er nicht gut getroffen hat, vor allem vom Zeitpunkt her. Wir sehen einen Thomas Müller, der in der Form seines Lebens ist. Der muss in die Nationalmannschaft, der will da rein. Und er tut gut daran, mindestens Müller zurückzuholen. Er kann jetzt ganz locker rangehen und einfach die besten Leute aufstellen. Und da gehört Müller auf jeden Fall dazu."