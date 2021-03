Mehmet Scholl: Joachim Löw wollte mich 2014 als Co-Trainer zum DFB holen

Auf die großen Erfolge des Weltmeistertrainers von 2014, der den deutschen Fußball geprägt hat wie kaum ein Zweiter. Aber auch auf die eine oder andere Anekdote, die bisher ihren Weg an die Öffentlichkeit noch nicht gefunden hatte. Eine solche gibt nun der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl preis.

Der 50-Jährige berichtet von einem Job-Angebot, dass ihm Löw nach dem WM-Triumph in Brasilien einst unterbreitete.

Darum sagte Scholl dem Bundestrainer ab

"Ich glaube, zwei Wochen nach der WM hat mich Jogi angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, sein Co zu werden", sagte Scholl im Phrasenmäher-Podcast der Bild -Zeitung. Scholl als Co-Trainer? Zu diesem Zeitpunkt hatte der einstige Superstar schon seit sieben Jahren nicht mehr als Coach gearbeitet und war stattdessen als TV-Experte bei der ARD tätig .

Scholl habe sich damals eine Woche Bedenkzeit erbeten, dann aber mit folgender Begründung abgesagt: "Jogi, du bist so ein cooler Trainer und so gut und auch so ein Alpha, ich bin selber auch ein Alpha. Ich glaube nicht, dass das passen würde." Zwischenmenschliche Probleme habe er keine erwartet. Aber: "Sonst glaube ich nicht, dass wir uns ins Gehege kommen sollten."