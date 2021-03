Champions League: BVB - FC Sevilla 2:2 - dank Haaland im Viertelfinale

XXL-Verwirrung in Dortmund: So erlebte der Fantalk den VAR-Wirbel

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic spielte in einem umkämpften Achtelfinalrückspiel 2:2 gegen den FC Sevilla und steht dank des Hinspielsiegs in der nächsten Runde. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Sevilla startet stark - BVB mit Problemen

Das Offensivspiel der Dortmunder war über weite Strecken der ersten Hälfte relativ harmlos. Mit der ersten guten Chance erzielten die Dortmunder gleich die Führung: Thomas Delany eroberte in der 35. Minute den Ball in der gegnerischen Hälfte, über Nico Schulz kam der Ball zu Mahmoud Dahoud, der Kapitän Marco Reus mit dem Außenrist die linke Seite hinunterschickte. Reus legte von der Grundlinie auf den lauernden Haaland zurück, der aus kurzer Distanz einschob. Damit traf der BVB im 34. Pflichtspiel in Folge, was einen neuen Vereinsrekord im Profifußball bedeutete.