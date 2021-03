Esther Sedlaczek im Kroos-Podcast "Einfach mal Luppen": Deshalb wechselt sie zur Sportschau

Sedlaczek: "Mir geht jetzt schon der Hut"

Aber: "Wenn man so ein Angebot bekommt, ist es auch ein Riesen-Kompliment und in einer gewissen Weise ein Ritterschlag, diese Institution moderieren zu dürfen. Ich habe nun die Möglichkeit von einer WM, EM und den Olympischen Spielen zu berichten", erklärte die gebürtige Berlinerin.

"Mir geht jetzt schon der Hut, wenn ich an die erste Sendung denke. Ich bin da immer super nervös. Das ist jetzt bei Sky aber auch noch so. Wenn es heißt 'noch zwei Minuten' zieht sich bei mir innerlich nochmal alles zusammen. Und bei der Sportschau schauen nochmal ein paar mehr Leute zu, weil sie wissen, das ich dass jetzt zum ersten Mal mache. Da bin ich jetzt schon nervös."

Sedlaczek huldigt Lierhaus

Sie gehöre zu den "Frauen, die uns Nachfolgerinnen, jetzt nicht unbedingt für die Sportschau, sondern generell als Frau im Fußball, auch so ein Stück weit den Weg geebnet haben, weil sie gezeigt haben, auch Frauen können in diesem Business gut aufgehoben sein."

Sedlaczek: Wurde nicht die ganze Zeit mit Blumen beworfen

Sedlaczek weiter: "Ich wurde nicht die ganze Zeit mit Blumen beworfen. Es gab auch in gewissen Zeitschriften eine Beurteilung, die dann hieß Flopperin der Saison. Gerade wenn du in den Anfangsstunden steckst, hörst du das nicht gerne, weil dich das verunsichert. Wenn dir ein Versprecher passiert oder eine Frage nicht so gelungen ist, wirst du schnell in die Ahnungslosen-Ecke gestellt. Das passiert bei Frauen immer noch viel zu schnell, wohingegen man bei Männern weitaus großzügiger ist."