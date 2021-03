Schwarzer Tag für Top-Lane und Jungle: 11.6 nerft sechs Champions

Wie immer ist es Mark "Scruffy" Yetter, Riot Games führender Gamelead Designer, der die ersten News bezüglich des anstehenden Patches für League of Legends droppt. Via Twitter veröffentlichte er die inzwischen berühmt-berüchtigte Liste, auf der dieses Mal die Namen von insgesamt 12 Champions stehen. Während sich die Anzahl an Buffs und Nerfs - jeweils sechs an der Zahl - die Waage hält, sieht es positionstechnisch allerdings nicht so ausgeglichen aus.