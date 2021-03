Formel 1: Red Bull und VW vor Mega-Deal? Das steckt dahinter

Höhen und Tiefen! So verlief das Porsche-Jahr 2020

Eine Regeländerung in der Formel 1 könnte zum Türöffner für das Volkswagen-Imperium und einen Deal mit Red Bull werden. SPORT1 erklärt die Hintergründe.

Die Spekulationen um ein Formel-1-Comeback von Porsche nahmen vergangene Woche neue Fahrt auf, als Fritz Enzinger - als VW-Sportchef unter anderem auch verantwortlich für das sportliche Engagement der Konzerntochter Porsche - bei der BBC einen Einstieg in die Formel 1 zumindest nicht ausschloss. Nachhaltigkeit bei den Motoren zum Beispiel durch die Verwendung von Biosprit sei aber die Voraussetzung.

Würden diese erfüllt, "werden wir sie innerhalb des VW-Konzerns detailliert bewerten und weitere Schritte besprechen", so Enzinger.

Aussagen, die einen Einstieg zum neuen Motorreglement ab 2025 nahelegen - und die in den Medien auch entsprechend aufgenommen wurden. Aber plant das Volkswagen-Imperium ihn auch wirklich? SPORT1 erklärt die Hintergründe.

Formel 1? Mächtige Männer bei VW sind dafür

Von offizieller Seite hält Porsche sich bedeckt: Ein Sprecher reagiert auf SPORT1 -Nachfrage zurückhaltend. Man wolle die Gerüchte nicht weiter kommentieren. Alles sei wilde Spekulation. Niemand hätte auch nur ansatzweise gesagt, das VW in 2025 in die F1 einsteige. Allerdings, räumt man ein, würden sich VW und damit auch Porsche alle weltweit relevanten Rennserien anschauen und mögliche Reglement-Änderungen bewerten. Das geschehe aber schon seit 2016.

Allein: Es wäre nicht das erste Mal, dass die großen Bosse ihre Vorhaben nicht öffentlich bestätigen lassen wollen. SPORT1 weiß, dass mindestens drei Entscheidungsträger im VW-Konzern in der Tat mit einem Einstieg in die Königsklasse liebäugeln.

Dazu gehört Konzernchef Herbert Diess, wie Enzinger Österreicher. Der 62-Jährige hielt schon vor Monaten in einem öffentlichen LinkedIn-Plausch mit Microsoft-Boss Bill Gates einen Einstieg in die Formel 1 für sinnvoll. Dass VW-Sportchef Enzinger ein Verfechter der Königsklasse ist, seit er 2000 unter dem damaligen Motorsportchef Gerhard Berger und dem heutigen Alpha Tauri-Teamchef Franz Tost bei BMW sieben Jahre lang in der Formel 1 arbeitete, ist kein Geheimnis.