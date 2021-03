Nationalmannschaft nach Löw-Rücktritt nun EM-Favorit - Kommentar

Joachim Löw hat am Montag seinen Rücktritt als Bundestrainer verkündet . Nach der EM 2021 ist Schluss, seinen Vertrag bis einschließlich der WM in Katar 2022 wird er nicht erfüllen.

Bewusst nahm sich der Weltmeister-Trainer nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien Mitte November Zeit, um für sich eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Die verbandsinterne und mediale Kritik an seiner Person sind am 61 Jahre alten Noch-Bundestrainer nicht spurlos vorbeigegangen. Präsident Fritz Keller wollte ihn bereits Ende 2020 zu einem Rücktritt bewegen, um ein öffentliches Zeichen zu setzen. Löw war damals fassungslos, haute intern auf den Tisch und zieht nun selbst Konsequenzen.

Ein gebührender Abschied

Ja, richtig gelesen: Deutschland wird Europameister. Davon bin ich seit Montagnachmittag mehr denn je überzeugt. Führungsspieler wie Manuel Neuer und Toni Kroos werden in der DFB-Kabine alles daran setzen, ein EM-Feuer zu entfachen. Getreu dem Motto: Diesen Pokal schulden wird Löw!

Ebenso wird Löw auf Experimente verzichten. Bei der EM wird die beste Mannschaft spielen, die er sich selbst zur Verfügung stellen kann. Der Umbruch kann von seinem Nachfolger weitergeführt werden. Denn er wird zwar immer der Weltmeister-Trainer von 2014 bleiben, aber vor allem wird dieses eine letzte Turnier in Erinnerung bleiben.

Soll heißen: Mindestens Thomas Müller wird für dieses letzte Löw-Turnier zurückkehren, um dieser jungen und unerfahrenen Truppe das Sieger-Pokal-Gen einzuimpfen. Mats Hummels könnte ihm dabei helfen. Kroos will sich ebenfalls die EM-Krone aufsetzen und wird danach, wie Löw, mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls seinen Rücktritt verkünden. Vielleicht sogar Neuer. Und die Super-Generation um Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané kann sich schon für den Löw-Nachfolger in Stellung bringen.

Nach über 15 Jahren als Bundestrainer, wird Joachim Löw sein Amt nach der EM im Sommer beenden. In dieser Zeit hat der gebürtige Schwarzwälder viel für den deutschen Fußball erreicht, vor allem bei der WM 2018 aber auch die Schattenseiten erlebt © Getty Images

Über seinen Rücktritt sagt Löw: "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit." SPORT1 zeigt die Stationen seiner Karriere - die Höhe- und die Tiefpunkte © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/Getty Images/Imago/iStock

Nach der WM 2006 wurde Löw vom Co-Trainer zum Bundestrainer befördert. Unter Löws Regie gab es in 188 Länderspielen seit August 2006 120 Siege, 37 Unentschieden und 31 Niederlagen © Getty Images

Als Spieler hoffte Joachim Löw 1980/1981 auf den großen Durchbruch. Doch seine erste Bundesliga-Saison verlief enttäuschend. Für den VfB Stuttgart kam er nur zu vier Einsätzen. Frustriert wechselte er danach zu ... © imago

Eintracht Frankfurt. Dort durfte Löw (hier mit Ralf Falkenmeyer, Bruno Pezzey und Werner Lorant) auf seiner bevorzugten Position im offensiven Mittelfeld auflaufen. Etablieren konnte er sich aber auch dort nicht © imago

Eines seiner insgesamt sieben Bundesliga-Tore. Löw trifft gegen Bayerns Keeper Walter Junghans und dreht jubelnd ab © imago

1982/1983 - Wechsel in die Zweite Liga, zum Heimatverein SC Freiburg. Dort begann für den U21-Nationalspieler die erfolgreichste Zeit. Insgesamt schoss er in 252 Einsätzen für die Breisgauer 81 Tore - damit war er über Jahrzehnte Rekordtorschütze der Breisgauer, bis ihn Nils Petersen ablöste © imago

Das Ende seiner Spielerkarriere läutete er in der Schweiz ein. Die Wandlung zum Trainer setzte ein - während er beim FC Winterthur spielte, trainierte er bereits die D-Jugend des Vereins. In seiner letzten Saison war er beim FC Frauenfeld Spieler und Trainer in Personalunion © imago

1995: Der VfB Stuttgart engagiert einen Kumpel von Löw. Rolf Fringer wird Chefcoach, "Jogi" sein Assistent © imago

Nur ein Jahr später wurde Fringer Schweizer Nationaltrainer, Löw sollte eigentlich nur der Interimscoach sein. Aber der Start mit dem legendären "magischen Dreieck" mit Giovane Elber, Fredi Bobic und Krassimir Balakov verlief überwältigend © Getty Images

Nachdem der VfB die ersten sechs Spiele gewann und die Tabelle anführte, erklärte Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder Jogi Löw zum Cheftrainer © Getty Images

Er bekam den Spitznamen "der nette Herr Löw". Einigen Kritikern wirkte er zu freundlich. Doch die Fakten sprachen für ihn: Die Saison 1996/97 beendete der VfB auf Platz vier. Im DFB-Pokal gewannen die Schwaben das Finale gegen Energie Cottbus mit 2:0 © Getty Images

Doch es ging plötzlich nicht mehr steil bergauf, es folgte nach den großen Anfangserfolgen eine Zeit der Rückschläge. Die Kritiker setzen dem jungen Trainer ordentlich zu © imago

In Stuttgart entlassen zog es Löw zunächst zu Fenerbahce Istanbul (hier mit Karl-Heinz Feldkamp) © Getty Images

Dann arbeitete er ein halbes Jahr beim Karlsruher SC und zwei Monate beim türkischen Erstligisten Adanaspor, bevor er arbeitslos wurde © Getty Images

2001 wechselte Löw zum FC Tirol nach Österreich. Aber die Schwierigkeiten hielten an, der Verein war pleite. "Jogi" holte trotzdem die Meisterschaft und wurde dann aufgrund von finanziellen Engpässen entlassen. Es folgte wieder ein Jahr Arbeitslosigkeit © imago

2003 startete er seinen bis heute letzten Versuch als Vereinstrainer: Neun Monate trainierte er die Mannschaft von Austria Wien, bis er nach einer Niederlage gegen den Tabellenletzten erneut rausgeworfen wurde - die Karriere hatte Kratzer © Getty Images

Völlig überraschend bekam er im Sommer 2004 plötzlich einen Anruf. Am anderen Ende: Jürgen Klinsmann. Der neue Bundestrainer wollte Löw als seinen "Co" - dieser sagte sofort zu © Getty Images

An Klinsmanns Seite galt Löw schnell als loyal, ohne großes Geltungsbedürfnis, als ein kenntnisreicher Zweitchef. Der Eindruck, dass Löw die Taktik konzipierte und Klinsmann für die Emotionen sorgte, festigte sich © imago

Die Arbeit von Klinsmann und Löw war auf ein Ziel ausgerichtet: Die Weltmeisterschaft 2006. Am 9. Juli war die WM in Deutschland beendet. Der Gastgeber hatte einen überzeugenden dritten Platz erspielt © imago

Wenige Tage nach der Abschlussfeier in Berlin trat Klinsmann zurück und schlug Löw als seinen Nachfolger vor. Der DFB stimmte ohne Bedenken zu © imago

Von der SPORT1-Online-Redaktion bekam Löw 2007 die Auszeichnung für die "Mannschaft des Jahres" überreicht © SPORT1

Spätestens seit der Qualifikation für die EM 2008 steht Löw als Bundestrainer im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Mit dem Einzug ins Finale verschafft er sich beim Turnier in Österreich und der Schweiz eine Menge Respekt © imago

Gleichzeitig wird sein Schal, den er oft trägt, zu seinem Markenzeichen. Er habe eine Vorliebe für dieses "durchaus heikle Accessoire", schrieb die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" © imago

Im Februar 2010 waren diese Dinge allerdings plötzlich nebensächlich, als die schon als perfekt vermeldete Vertragsverlängerung mit einem lauten Knall platzte © imago

Doch Löw richtete den Blick nach vorne und konzentrierte sich nur noch auf ein erfolgreiches Abschneiden bei der WM in Südafrika. Der erste Test beim 0:1 im März gegen Argentinien ging jedoch in die Hose © Getty Images

Auch danach stand der Badener in der Kritik, weil er bei der WM-Nominierung auf Kevin Kuranyi (l.) verzichtete © imago

Dann folgte in der WM-Vorbereitung eine Hiobsbotschaft nach der anderen: Erst musste Torwart Rene Adler verletzt absagen, dann fiel Kapitän Michael Ballack (l.) nach Foul von Kevin-Prince Boateng ebenfalls für die WM aus © Getty Images

Schließlich war das Ende der Pechsträhne noch nicht erreicht: Heiko Westermann (oben) und Christian Träsch verletzten sich ebenfalls so schwer, dass die WM für sie gelaufen war © Getty Images

Doch der Bundestrainer richtete immer den Blick nach vorne und war von einer guten WM überzeugt. Manuel Neuer machte Löw zur neuen Nummer 1, Philipp Lahm (l.) zu seinem Kapitän © Getty Images

Die Endrunde in Südafrika begann auch mit einem Traumstart: 4:0 zauberte die junge DFB-Elf Australien zum Auftakt weg © Getty Images

Danach allerdings hakte es: Nach dem 0:1 gegen Serbien sicherte erst ein 1:0-Zittersieg über Ghana durch ein Tor von Mesut Özil den Einzug ins Achtelfinale © Getty Images

Dann kam die erste große Sternstunde des neuformierten Teams, bei der Löws Handschrift überdeutlich zu erkennen war: Der 4:1-Triumph im Achtelfinale über England © Getty Images

Und weiter ging die Reise zum vierten Titel: Die von Diego Maradona (r.) trainierten Argentinier nahm die Löw-Elf im Viertelfinale beim 4:0 nach allen Regeln der Kunst auseinander und gehörte spätestens danach zu den WM-Favoriten © Getty Images

Doch im Halbfinale beendete Spanien wie schon im EM-Finale 2008 den großen Traum. Die DFB-Elf war beim 0:1 über weitre Strecken chancenlos, Löw über das mutlose Auftreten seines Teams sauer © Getty Images

Im Spiel um Platz drei gegen Uruguay gab es mit dem 3:2 einen versöhnlichen Abschluss © Getty Images

Auch bei der EM 2012 war im Halbfinale Endstation. Nach einer starken Vorrunde und einem souveränen Viertelfinal-Erfolg über Griechenland unterlagen die Deutschen Italien mit 1:2 © Getty Images

Bei der WM in Brasilien muss Löw ebenfalls Kritik einstecken - für seine Berufung von Kapitän Philipp Lahm ins Mittelfeld, für holprige Vorstellungen in der Vorrunde gegen Ghana und im Achtelfinale gegen Algerien © Getty Images

Doch das DFB-Team trotzt allen Widerständen und untermauert mit einem hart erkämpften 1:0-Erfolg durch ein Tor von Mats Hummels im Viertelfinale gegen Frankreich seine Ambitionen © Getty Images

Die magische Nacht von Belo Horizonte macht Löws Team zum Titelfavorit Nummer eins: Mit einem historischen 7:1 über Gastgeber Brasilien zieht Deutschland ins Finale ein © Getty Images

Dort beweist Löw ein goldenes Händchen. "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi", gibt der Bundestrainer Mario Götze bei dessen Einwechslung mit auf den Weg - der Rest ist Geschichte: Mit seinem Treffer zum 1:0 schießt Götze Deutschland gegen Argentinien zum vierten WM-Titel © Getty Images

Auch für Löw ist der Titel die lange ersehnte Erfüllung eines Traums. Nach einiger Bedenkzeit über seine Zukunft, stellt Löw klar: Er macht weiter - mit dem Ziel in vier Jahren in Russland den Titel zu verteidigen. Doch zunächst steht ein Umbruch im Team an © Getty Images

Spiel eins nach dem großen Triumph verläuft ernüchternd. Anfang September verliert der Weltmeister ein Freundschaftsspiel 2:4 gegen Finalgegner Argentinien. Das Spiel steht im Zeichen der Abschiede von Per Mertesacker, Miroslav Klose und Philipp Lahm, die nach der WM ihre Länderspiellaufbahn beendeten © Getty Images

Die Qualifikation zur EURO 2016 gelingt, verläuft aber etwas holpriger als gedacht. Erst am letzten Spieltag sichert sich Löws Team mit einem 2:1-Sieg gegen Georgien den Gruppensieg vor Polen © Getty Images

Bei der EURO müht sich das DFB-Team durch die Gruppenphase. Nach dem 0:0 gegen Polen im zweiten Gruppenspiel stößt Ex-Nationalspieler Michael Ballack die Debatte um fehlenden Charakter an, doch das Team bekommt noch einmal die Kurve © Getty Images

Nach dem Elfer-Krimi mit Happy-End gegen Italien folgt im Halbfinale das bittere Aus, mit 0:2 unterliegt Deutschland EM-Gastgeber Frankreich. Spielerisch überzeugt Löws Team gegen die Equipe tricolore, weswegen die Bilanz des Turniers insgesamt positiv ausfällt. Mit fünf Halbfinal-Teilnahmen bei Welt- und Europameisterschaften stellte Löw zudem einen Rekord auf © Getty Images

Beim Confed Cup ein Jahr vor der WM setzt Löw auf die nächste Generation. Das Team um Kapitän Julian Draxler weiß zu überzeugen, besiegt unter anderem Mexiko mit 4:1 und holt sich den Turniersieg © Getty Images

Löw scheint gerüstet für die Mission Titelverteidigung ein Jahr später. Die Qualifikation für die WM gelingt souverän. Nach dem Halbfinal-Aus bei der EM in Frankreich bleibt Löw 22 Spiele in Folge ungeschlagen © Getty Images

Diese Serie reißt Ende März mit einem 0:1 gegen Brasilien. Im Anschluss übt Toni Kroos scharfe Kritik an seinen Mitspielern. Doch der erste Weckruf vor der WM verhallt. Stattdessen sorgen ungeahnte Nebengeräusche für Unruhe © Getty Images

Mesut Özil und Ilkay Gündogan treffen Mitte Mai den umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in London. Die Erdogan-Affäre wird zum nervigen Dauer-Thema. Alle Versuche, die Debatte zu ersticken, scheitern © Getty Images

Auch sportlich läuft es nicht rund: Manuel Neuer gibt nach achtmonatiger Verletzungspause beim Länderspiel in Klagenfurt zwar ein gelungenes Comeback. Die 1:2-Niederlage in Österreich ist aber ein Stimmungsdämpfer © Getty Images

Pfiffe gegen Gündogan überschatten die dürftige Generalprobe gegen Saudi-Arabien. Die Spieler stellen sich hinter Özil und Gündogan. "Wenn wir Weltmeister werden wollen, brauchen wir Ilkay und Mesut", sagt Mario Gomez. Bundestrainer Joachim Löw betont, er mache sich wegen der WM "keine Sorgen" © Getty Images

Der Titelverteidiger startet mit einer entlarvenden 0:1-Pleite gegen Mexiko in Moskau ins Turnier. Das DFB-Team lässt sich wie eine Jugendmannschaft auskontern. Im Anschluss geben die Spieler zu Protokoll, sie seien von der mexikanischen Spielweise überrascht worden © Getty Images

Toni Kroos rettet mit einem Freistoßtreffer in der Nachspielzeit Deutschland einen 2:1-Sieg gegen Schweden. Anschließend knöpft sich der Real-Star die Kritiker vor: "Man hatte das Gefühl, relativ viele Leute in Deutschland hätte es gefreut, wenn wir rausgegangen wären. Aber so leicht machen wir es ihnen nicht" © Getty Images

Das Gruppenfinale gegen Südkorea wird für Löw zum Fiasko: Nach einem blamablen Auftritt unterliegt das DFB-Team Südkorea 0:2. Löw lässt danach seine Zukunft trotz Vertrags bis 2022 offen. "Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen", sagt er © Getty Images

Schließlich allerdings beschließt Löw: Er macht weiter - und geht nun die neue Herausforderung Nations League und die Qualifikation für die EM 2020 an © Getty Images

Löw kündigt eine Runderneuerung im DFB-Team an und wirft kurzerhand Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aus der Mannschaft. Sami Khedira hatte schon zuvor seinen Abschied aus der Nationalelf bekannt gegeben © Getty Images

Doch zunächst knirscht es gewaltig. Eigentlich wäre die DFB-Elf mit zwei Remis und zwei Niederlagen gegen Frankreich und die Niederlande als Gruppenletzter in die Liga B der Nations League abgestiegen. Nur dank der Aufstockung der Liga A bleibt Deutschland der Abstieg erspart © Getty Images

Weil ihm eine Hantelstange auf die Brust gefallen ist, kann Löw am 8. Juni 2019 nicht am EM-Qualifikationsspiel in Weißrussland teilnehmen. Es ist das erste Mal seit 45 Jahren, dass ein Cheftrainer ein Spiel der deutschen Nationalelf verpasst. Vertreten wird Löw durch Co-Trainer Marcus Sorg © Getty Images

Die EM-Quali bestreitet die Löw-Elf souverän und wird vor den Niederlanden Gruppensieger. Das verhindert aber nicht, dass Deutschland bei der kommenden EM mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal die schwersten Gruppengegner vorgesetzt bekommt © Getty Images

Die heftige 0:6-Niederlage gegen Spanien im November 2020 stellte Löws Zukunft nachhaltig in Frage © SPORT1/Imago

Die höchste deutsche Niederlage seit 1931 sorgte dafür, dass rund um die Nationalmannschaft jeder Stein umgedreht wird © FIRO/FIRO/SID

Das betraf insbesondere Löw, der den Eindruck vermittelte, dem Team keinerlei Hilfen an die Hand geben zu können, um das Desaster abzuwenden © Imago

Bei der EM wird Löw allerdings noch für das DFB-Team verantwortlich sein © AFP/SID/RONNY HARTMANN

