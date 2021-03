Nationalmannschaft: Jürgen Klopp spricht über Rücktritt von Bundestrainer Löw

Als ein heißer Kandidat für seine Nachfolge wurde schon länger Jürgen Klopp gehandelt, derzeit in Diensten des FC Liverpool.

Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions-League gegen RB Leipzig (Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER ) nahm der 53-Jährige zu den Spekulationen Stellung - und wurde deutlich.

Klopp: "Werde nicht zur Verfügung stehen"

"Ich werde als Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Sommer nicht zur Verfügung stehen", sagte Klopp. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag in Liverpool. Das ist ganz einfach. Man unterschreibt Verträge und versucht, sich daran zu halten. Ich habe auch in Mainz meine Verträge eingehalten, obwohl auch andere Bundesligisten mit mehr Geld Interesse an mir hatten."