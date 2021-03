Champions League: Wiederholt Barcelona das Wunder gegen Paris St. Germain?

Schon einmal nämlich, vor vier Jahren, drehte Barca gegen PSG das Duell und zog als erstes Team der Champions-League-Geschichte nach einem Vier-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch in die nächste Runde ein. Dies war 48 Mannschaften vorher nicht gelungen.

Jetzt, nach dem 4:1 Hinspielsieg von Paris in Barcelona, ist die Erinnerung an das außergewöhnliche 6:1 stärker denn je. Aufgrund des unglaublichen Last-Minute Erfolges ging die Partie als "La Remontada" (span. Die Aufholjagd) in die Geschichtsbücher ein. (SERVICE: Die Statistiken der Champions League)