Jürgen Klopp und FC Liverpool in der Kritik - Zahlen des Grauens

Hamann kritisiert Klopp und Liverpool

"Es ist eine furchtbare Serie, die sie haben", ergänzte Hamann: "Sechs Heimspiele zu verlieren, ist nicht das, was Meister machen, das ist nicht das, was Liverpool macht."

Liverpools Zahlen des Grauens

Das 0:1 gegen den FC Fulham war die sechste Heimpleite in Folge für die Reds – das ist dem Klub in der Geschichte noch nie passiert. Zuletzt hatte in der Premier League Huddersfield Town 2019 sechs Heimspiele in Serie verloren.