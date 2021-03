3. Liga: 1860-Trainer Köllner beim Elfmeter - frech, aber schlau

Ich bin ja nun schon viele Jahre mit dabei, aber es geschehen halt immer wieder Dinge, die man erst mal nicht so auf dem Zettel hat. In diesem Falle war es eine fixe Idee von Löwen-Trainer Michael Köllner.

Kurz nach der Pause: Duisburgs Stürmer Aziz Bouhaddouz wurde am gegnerischen Strafraum mit einem schnellen Pass gut in den Raum angespielt, bekam den Körper zwischen Ball und Gegner, hätte freien Weg zum Tor gehabt, aber Münchens Verteidiger Dennis Erdmann rang ihn im 16er deutlich erkennbar zu Boden. Eine für alle Beteiligten schnell und leicht zu bewertende Spielsituation. Klare Notbremse, Elfmeter und Rot! Genau so kam die Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Kessel und Löwe Erdmann nahm es ohne jedes Meckern hin.

1860-Trainer mit Psycho-Trick beim Elfmeter

Taktisches Mittel wie in der NFL

Genau das tat Köllner und bestätigte es nach dem Spiel im Interview bei MagentaSport : "Ja, ich musste sowieso wechseln und dann bietet es sich natürlich an, es so zu tun, damit der Schütze noch länger warten muss und dadurch vielleicht dann unsicher wird."

Ganz schön frech. Aber schlau und für mich im Rahmen der Regeln keineswegs unsportlich. Das mag es schon gegeben haben, aber vielleicht eher in Verbindung mit einer Verletzungspause. Aber so zügig? 55 Sekunden nach dem Elfmeterpfiff? Habe zumindest ich so noch nicht bewusst gesehen. Aber warum kommt es so selten vor? (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der 3. Liga)