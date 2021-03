FC Bayern: Lucas Hernández - die Gründe für seine große Loyalität

Hernández besticht bei Bayern durch Teamgeist

Ganz anders Hernández! Der Abwehrspieler, den die Bayern im Sommer 2019 von Atléti loseisten, verzichtet gänzlich auf Frust-Gesten. Stattdessen stellt er sich sofort in den Dienst der Mannschaft - und ist seine Einsatzzeit auch noch so kurz.

Wie im Topspiel der Bundesliga am vergangenen Samstag, als er gegen Borussia Dortmund - wie schon so oft in letzter Zeit - erst in der Schlussphase eingewechselt wurde und nur wenig später an der Seitenlinie einen Ball stark ablief. Auch hier kam es zur Kommunikation mit der Bank. Die war aber nicht von Frust geprägt, sondern von Jubel und Anfeuerung. Die gesamte Bayern-Bank sprang auf und applaudierte Hernández.