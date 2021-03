European League of Football: Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy feiern Comeback

Die Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy werden in der neuen europäischen Football-Liga ELF an den Start gehen.

Die Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy werden in der neuen europäischen Football-Liga ELF an den Start gehen und damit nach 14 Jahren ihr Comeback feiern. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, steht damit das Starterfeld der ersten ELF-Saison fest. Die European League of Football soll im Juni ihren Spielbetrieb mit acht Teams aufnehmen und im September ihren Champion küren.