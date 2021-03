Kühn nach Blackout: "Ich war mental am Ende"

Kühn hatte beim Weltcup-Sprint in Nove Mesto am Samstag im Stehendanschlag alle fünf Scheiben verfehlt und war danach frustriert ausgestiegen. Beim zweiten Teil des Weltcups in Tschechien darf sich Kühn ab Donnerstag rehabilitieren. Er und auch Roman Rees "können zeigen, dass sie mehr können. Das können sie in der kommenden Woche unter Beweis stellen", sagte Bundestrainer Mark Kirchner.