Call of Duty League: Atlanta FaZe gewinnt das Stage 1 Major

Die Call of Duty League hat ihren ersten Major-Gewinner 2021. Atlanta FaZe dominiert die Konkurrenz und Noch-Weltmeister Dallas Empire - so lief das große Finale ab.

FaZe holt erstes Call of Duty League Major

Empire bekam die Power von FaZe gleich doppelt zu spüren. Bereits im Winner Bracket Final der Call of Duty League (CDL) mussten sie sich mit 3:0 geschlagen geben, schafften es durch einen ebenso deutlichen Sieg gegen die New York Subliners aber doch noch ins Große Finale.

Dort erwischte Atlanta einen Traumstart und ging speziell dank der starken Leistung von McArthur "Cellium" Jovel mit 3:0 in Führung. Auf der vierten Map konnte Empire etwas Boden gut machen und gewann in Control auf Checkmate mit 250-104.

Die alte Führung wurde auf Moscow (Search & Destroy) aber sofort wieder hergestellt. Dallas versuchte auf Raid (Control) noch einmal das Comeback, wurde aber in einem weiteren Search & Destroy auf derselben Map zerstört. Am Ende hieß es 5:2 und der Gewinner stand fest. FaZe hat somit in der gesamten ersten Saisonphase kein Match verloren.