NFL, Dak Prescott und Dallas Cowboys - nach Mega-Vertrag enormer Druck

Es mag Schlimmeres geben, als diese Möglichkeit, einen Spieler mit auslaufendem Vertrag zumindest kurzfristig an sich zu binden, was Prescott seinerzeit immerhin noch 31,4 Millionen Dollar eingebracht hatte. ( NEWS: Alles zur NFL )

Doch dass der Verbindung zwischen dem Rookie of the Year von 2016 und dem fünfmaligen Super-Bowl-Sieger (zuletzt 1995) danach eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit beschieden sein sollte, damit war nicht wirklich zu rechnen.

Umso überraschender kam die Vollzugsmeldung, wonach sich Prescott und "America's Team" nun doch auf einen neuen Kontrakt einigten - und auf was für einen rekordträchtigen: Knapp 164 Millionen Dollar (umgerechnet 135 Millionen Euro) soll der 27-Jährige in den nächsten vier Jahren verdienen - der Spielmacher wird damit zu einem der bestbezahlten Athleten der Liga. ( Ergebnisse und Spielplan der NFL )

NFL: Dak Prescott mit Rekord-Vertrag bei Dallas Cowboys

Horror-Verletzung in der vergangenen Saison

Und dennoch: Gerade in dieser Statistik zählt Prescott mit einem Wert von 2,65 zu den Top 6 der aktiven NFL-Profis, deren Ranking Patrick Mahomes (Chiefs / 4,75) anführt und in dem Football-Ikone Tom Brady (Tampa Bay / 3.04) Vierter ist.

Prescott mit beeindruckenden Statistiken

Ohne Prescott, der in allen seiner 69 Partien für die Cowboys startete und in keiner seiner fünf Spielzeiten als Starter eine negative Bilanz verzeichnet hatte, kam das Spiel der Franchise in der vergangenen Saison nahezu komplett zum Erliegen. In den ersten drei Spielen ohne den Star-QB schaffte Dallas gerade mal einen Touchdown.