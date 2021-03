BVB: Mateu Morey schwärmt von Erling Haaland

Mateu Morey hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla in der Champions League ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) von BVB-Teamkollege Erling Haaland geschwärmt.

Was den Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund an Haaland beeindruckt, "ist sein Ehrgeiz, sich zu verbessern, seine Unersättlichkeit".

Der Norweger sei "ein Spieler, der drei Tore schießt und vier schießen will, und wenn er vier schießt, will er fünf schießen."