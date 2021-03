Novak Djokovic: Tennis-Superstar sorgt wieder für Corona-Wirbel bei Fan-Empfang

Novak Djokovic: Fans ohne Abstand und Maske in Belgrad

Als sich Djokovic nun in seiner serbischen Heimat öffentlich für seinen Rekord feiern ließ, seit nunmehr 311 Wochen an der Spitze der Weltrangliste zu stehen , womit er seinen Schweizer Erzrivalen Schweizer Roger Federer ablöste, glich die Szenerie einer Mega-Party - mit Pyro, dafür ohne Vorsichtsmaßnahmen.

Hunderte Menschen huldigten ihrem Idol in der Hauptstadt Belgrad ohne schützende Maske, pfiffen auf Abstände und gingen mit Djokovic auf Tuchfühlung. Der trug zwar eine Mund-Nasen-Bedeckung, musste sich auf dem Weg in ein Restaurant seinen Weg aber durch die Menschenmassen bahnen.

Novak Djokovic (r.) ist der König von Wimbledon! In einem Finale, das in die Geschichte eingehen wird, besiegt der Serbe Rasenkönig Roger Federer im neu eingeführten Tie-Break des fünften Satzes © Getty Images

Es ist sein fünfter Triumph an der Church Road und zugleich der 16. bei einem Grand-Slam-Turnier. SPORT1 blickt auf seine beeindruckende Karriere zurück © Getty Images

Mit 18 Jahren kennen den jungen Serben die Wenigsten. Er macht sich gerade erst langsam auf den Weg nach oben, in seiner Kindheit erlebte er Bombenangriffe im Balkankrieg hautnah mit © Getty Images

Zu seinen Leidenschaften zählt neben dem Tennis ein weiteres Spiel mit kleinen Kugeln: Billard © Getty Images

Seinen ersten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier hat Novak Djokovic im Januar 2005 in Melbourne. In der ersten Runde ist gegen den Russen Marat Safin (l.) allerdings schon Endstation © Getty Images

In Wimbledon übersteht er im selben Jahr zumindest schon einmal die ersten beiden Runden, ehe er am Franzosen Sebastian Grosjean scheitert © Getty Images

Auch bei den US Open in Flushing Meadows zieht der Serbe in die dritte Runde ein. Sein Schläger kann nichts dafür, dass er gegen den Spanier Fernando Verdasco das Achtelfinale verpasst © Getty Images

Im Juli 2006 gewinnt Djokovic das ATP-Turnier in Amersfoort in den Niederlanden, im Oktober folgt der Turniersieg im französischen Metz. Dadurch klettert er auf den 16. Platz der Weltrangliste © Getty Images

Auch damals ist seine Jugendliebe Jelena Ristic dabei. Seit 2014 sind die beiden verheiratet und haben heute zwei gemeinsame Kinder © Getty Images

Bei den US Open 2007 erreicht Djokovic zum ersten Mal in seiner Karriere und als erster serbischer Spieler überhaupt ein Grand-Slam-Finale, das er trotz mehrerer Satzbälle (5 im ersten, und 2 im zweiten Satz) mit 6:7, 6:7 und 4:6 gegen Roger Federer verliert © Getty Images

Am 27. Januar 2008 gelingt Djokovic mit dem Sieg bei den Australian Open sein erster Grand-Slam-Triumph. Er ist damit der erste Serbe, der einen Herren-Grand-Slam-Titel gewinnt und mit 20 Jahren auch der jüngste Gewinner der Australian Open überhaupt © Getty Images

Bei den US Open 2008 besiegt er den Amerikaner Andy Roddick im Viertelfinale und bringt anschließend die Fans und Roddick selbst gegen sich auf. "Andy hat ja gesagt, ich hätte 16 Verletzungen? Das stimmt offenbar nicht, oder? Ich bin froh, dass ich hier gewonnen habe, in seiner Stadt, mit seinen Fans", motzt er beim Sieger-Interview © Getty Images

In Rom macht er seinem Namen als Tennis-Clown alle Ehre und erntet Applaus als Nadal-Imitator © Getty Images

2010 gewinnt Djokovic mit seinen serbischen Kollegen den Davis Cup. "Viele können sich gar nicht vorstellen, was dieser Sieg für unser Land bedeutet hat. Wir hatten einen schrecklichen Krieg, wir haben harte Zeiten hinter uns und haben sie noch immer nicht überwunden", sagt Djokovic anschließend © Getty Images

2011 ist das Jahr des Djokers: Beim Hopman Cup in Perth zieht er an der Seite seiner Landsfrau Ana Ivanovic ins Finale ein. Wegen einer Verletzung Ivanovic' können sie dort das Endspiel aber nicht bestreiten © Getty Images

Djokovic ist einfach ein Showman: Bei den Australian Open wagt er mit einer Tänzerin nach dem Training mit nacktem Oberkörper ein Tänzchen auf dem Platz. Die Fotografen haben ihren Spaß © Getty Images

Nach dem Erfolg bei den Australian Open 2011 und einer bereits zweistelligen Siegesserie gewinnt Djokovic im selben Jahr auch das ATP-Turnier in Dubai © Getty Images

Die Siegesserie Djokovic' reißt im Halbfinale von Roland Garros gegen Roger Federer. Insgesamt dauert diese Serie 42 Spiele lang an. Damit stellt er den Rekord von John McEnroe ein © Getty Images

Diese Freude muss raus: Mit dem Wimbledon-Sieg 2011 gelingt dem Serben der bislang größte Erfolg in seiner Karriere. Noch dazu übernimmt er zum ersten Mal die Nummer eins der Weltrangliste © Getty Images

Es ist die Überraschung in der Tenniswelt - Boris Becker wird Trainer des damals besten Tennisspielers der Welt: Novak Djokovic. Ende 2013 stößt das deutsche Idol zum Team © Getty Images

Das erste große Turnier für das neue Gespann steigt Anfang 2014. Bei den Australian Open läuft es aber nicht wie geplant: Djokovic scheitert im Viertelfinale bei seinem Lieblingsturnier © Getty Images

Nach mehreren enttäuschenden Ergebnissen fährt Djokovic 2014 den nächsten Wimbledon-Sieg in überragender Dominanz ein. Es soll nicht der Letzte bleiben. Nur ein Jahr später gelingt ihm der große Coup erneut © Getty Images

Nach knapp drei Jahren unter Coach Becker folgt die Trennung. Die Bilanz der Zusammenarbeit: 25 Titel, darunter sechs Grand Slams © Getty Images

Im folgenden Jahr muss der "Djoker" einige herbe Rückschläge verkraften. Die Saison 2017 beendete der Tennis-Profi vorzeitig wegen einer Verletzung. Aufgrund des vorzeitigen Saisonendes wurde er erstmals seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in den Top Ten der Weltrangliste geführt © Getty Images

Nach erneutem Trainerwechsel 2018 findet Djokovic allmählich wieder zu seiner Form zurück. Im Juli 2018 fährt der Serbe seinen vierten Wimbledon-Sieg ein. Nach rund neun Monaten kehrte er wieder in die Top Ten der Weltrangliste zurück © Getty Images

Es folgen der Triumph bei den US Open in New York und die Turniersiege in Cincinnati und Schanghai. Mit seinem Triumph in Ohio im August schafft er einzigartiges und triumphiert als erster Spieler bei allen neun Turnieren der Mastersserie © Getty Images

Nach fast zwei Jahren ist Djokovic wieder an der Spitze der Weltrangliste. Obwohl er im Finale des Paris-Masters scheitert, löst er seinen Dauerrivalen Rafael Nadal ab. Djokovic steht in seiner Karriere bislang insgesamt 260 Wochen auf Platz eins der Rangliste © Getty Images

Mit dem Schwung der jüngsten Erfolge zieht Djokovic 2018 ohne Niederlage in sein siebtes Finale bei den ATP Finals ein. In diesem muss er sich aber Alexander Zverev geschlagen geben © Getty Images

Das Jahr 2019 beginnt für Djokovic perfekt. Im Finale der Australian Open lässt er Rivale Nadal nur acht Spiele. Es ist zugleich sein erster Sieg im achten Aufeinandertreffen in einem Grand-Slam-Finale gegen den Spanier © Getty Images

Mit seinem siebten Triumph ist der Serbe jetzt alleiniger Rekordhalter in Melbourne © Getty Images

Bei den folgenden Mastersturnieren in Indian Wells, Miami und Monte Carlo kommt er nie über das Achtelfinale hinaus. Mit dem Turniersieg in Madrid spielt er sich aber in den engsten Favoritenkreis für die French Open © Getty Images

In Paris kassiert der Djoker dann eine dramatische Fünf-Satz-Niederlage gegen Sandplatzspezialist Dominic Thiem © Getty Images

In Wimbledon kehrt Djokovic wieder in die Erfolgsspur zurück. Auf seinem Weg ins Finale gibt er lediglich zwei Sätze ab © Getty Images

In Endspiel liefern sich Djokovic und Federer eine epische Schlacht. Im Stile seines ehemaligen Trainers Boris Becker hechtet er nach den Bällen © Getty Images

Im fünften Satz wehrt Djokovic zwei Matchbälle ab. Es kommt erstmals in der Geschichte Wimbledons zu einer Titel-Entscheidung im Tiebreak: Bei 12:12 im fünften Satz geht es in diesen, Djokovic hat das bessere Ende für sich und gewinnt 7:3 © Getty Images