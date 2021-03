Transfer-Revolution diskutiert: Keine Deals zwischen Champions-League-Klubs?

Bei der Klubvereinigung ECA wird offenbar ein Vorschlag diskutiert, der es in sich hat. Sind bald Transfers zwischen europäischen Top-Klubs verboten?

Andrea Agnelli, Chef der europäischen Klubvereinigung ECA, hat einen Vorschlag, der es in sich hat.

Heißt: Die Teams, die an der Champions League teilnehmen, könnten keine Akteure mehr von anderen Königsklassen-Klubs holen. "Das würde die indirekte Solidarität gegenüber anderen Vereinen verbessern", hofft Agnelli, der auch über mögliche Champions-League-Reformen sprach .

Keine Mega-Transfers mehr?

"Keine dreistelligen Millionen-Transfers zwischen den CL-Vereinen würde vielleicht bedeuten, dass man sich stattdessen auf Spieler in kleineren Ländern konzentriert und dort Spieler kauft. Das sind Elemente, die wir diskutieren", sagte der 45-Jährige, der die "Kostenkontrolle" als eine der größten Herausforderungen "in Bezug auf die Reformen in der Zukunft" nannte.