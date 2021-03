Eintracht Frankfurt: Luka Jovic lässt der Druck kalt

Luka Jovic kommt bei Eintracht Frankfurt noch nicht so richtig in die Gänge. Der von Real Madrid ausgeliehene Stürmer sieht allerdings keinen Grund zur Besorgnis.

Luka Jovic steht Karrierehöhepunkt noch bevor

Der Serbe sieht sich noch nicht am "entscheidenden Punkt" seiner Laufbahn. "Ich bin erst 23 Jahre alt, spiele in einer der besten Ligen der Welt, in einer großartigen Mannschaft", stellte Jovic klar.

Persönlich will der Leih-Frankfurter nicht nur bei der Eintracht wieder durchzustarten. "Ich hoffe auch wieder eine Einladung in die Nationalmannschaft zu bekommen", erzählte Jovic auch mit Blick auf die Qualifikation zur WM 2022. Natürlich sei es jedoch im Moment das Wichtigste, "so schnell wie möglich wieder in Topform zu kommen".