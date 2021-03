Vor 85. Geburtstag: Blatter auf dem Weg der Besserung

Am Mittwoch feiert der Schweizer in der Reha nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt in der Nähe seiner Heimat im Kanton Wallis seinen 85. Geburtstag. Darauf freue er sich und er blicke mit Zuversicht in die Zukunft, sagte er: "Ich hoffe, dass ich Ende des Monats nach Zürich zurückkomme."