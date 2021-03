Medien: Olympischer Fackellauf soll ohne Zuschauer starten

Bei der Zeremonie zum Start des olympischen Fackellaufs in diesem Monat sollen aufgrund der Coronakrise offenbar keine Zuschauer zugelassen werden. Das berichtete die japanische Tageszeitung Yomiuri Shimbun am Dienstag. Die ursprünglichen Pläne sahen eine Zulassung von 3000 Menschen bei der Veranstaltung am 25. März in Fukushima vor.