RB Leipzig: Mintzlaff über Klopp, Nagelsmann, Fan-Rückkehr und volles Gehalt

Angesprochen in einem Bild-Interview auf das Rückspiel in der Champions-League am Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Liverpool (Hinspiel 0:2) und dessen Coach Jürgen Klopp, erklärte der 45-Jährige: "Ich will Julian überhaupt nicht tauschen! Wir haben nicht umsonst einen Vierjahresvertrag mit ihm geschlossen."