NBA für Zipser nicht mehr "das große Ziel"

Ausschließen will Zipser, der von 2016 bis 2018 für die Chicago Bulls gespielt hatte, einen neuen Anlauf aber nicht. "Das ist immer eine situationsabhängige Entscheidung", sagte der 27-Jährige, dessen Vertrag in München ausläuft.

Ein Verbleib beim FC Bayern sei denkbar. "Ich bin glücklich in München. Das kann ich mir grundsätzlich schon vorstellen. Aber ich habe keine Deadline. Ich gucke, was passiert, und dann reagiere ich darauf entsprechend", so Zipser. Er habe "Tendenzen, aber im Moment bringt es wenig, darüber groß nachzudenken". In Basketball-Europa seien die "Zukunftsplanungen wegen Corona schwer und anders als sonst".