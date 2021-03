"Gehe keinen Deal ein": Siegloser HSV gibt sich kämpferisch

Fünf Spiele, drei Punkte, kein Sieg: Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV gibt sich trotz der Leistungsdelle seines Teams im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga kämpferisch. "Ich gehe keinen Deal ein, was den dritten Platz betrifft", sagte Thioune nach dem 1:1 (1:1) im kleinen Nordderby gegen den direkten Konkurrenten Holstein Kiel am Montagabend: "Wir sind von unserer Qualität her in der Lage, wieder zu klettern."