WWE RAW: Brutales Duell Drew McIntyre - Sheamus hat Folgen

Champion Bobby Lashley toppt The Miz, Alexa Bliss traktiert Randy Orton weiter

Der eröffnete die Show mit einem klaren Sieg in einem Titelrückmatch gegen The Miz, der McIntyre bei No Escape (Elimination Chamber) auf unrühnliche Weise mit Lashleys Hilfe entthront hatte. Miz, der in Lashleys Hurt Lock erneut aufgeben musste, scheint mit Blick auf das Titelgeschehen kein Faktor mehr zu sein.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 8. März 2021:

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) besiegt The Miz

No Disqualification Match: Drew McIntyre vs. Sheamus - No Contest

Xavier Woods besiegt Shelton Benjamin

Non Title Match: Riddle besiegt Slapjack

WWE Women's Tag Team Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler (c) besiegen Lana & Naomi

AJ Styles besiegt Randy Orton