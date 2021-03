Anzeige

Champions League Heute: BVB - Sevilla, Juve - Porto LIVE im TV, Stream, Ticker BVB geht ins Zehn-Millionen-Spiel

Topspiel-Ärger verflogen: BVB mit vollem Fokus auf Sevilla

SID

Borussia Dortmund kann mit Zuversicht ins finanziell und sportlich sehr bedeutsame Champions-League-Rückspiel gegen den FC Sevilla gehen. Auch Juve muss ran.

Zum Abschluss der Kracher-Woche wartet das knifflige Zehn-Millionen-Spiel.

Bei aller Sorge um die erneute Champions-League-Qualifikation herrscht bei Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag große Zuversicht - und das trotz des Ausfalls der Schlüsselfigur Jadon Sancho. Nur fünf Teams sind in der Geschichte der Königsklasse nach einem Auswärtssieg in der K.o.-Runde noch ausgeschieden.

"Wir haben ein Riesenspiel vor uns, das wir unbedingt gewinnen wollen", sagte Kapitän Marco Reus am Montag während der Pressekonferenz entsprechend energisch. "Es würde jeden einzelnen von uns unheimlich stolz machen, dass es in der Champions League für uns weitergeht."

Im Hinspiel hatte der BVB ein gutes Spiel gezeigt, aber spät noch ein unnötiges Gegentor kassiert. Unter dem Strich stand ein 3:2-Auswärtssieg - eine gute, aber nicht überragende Ausgangslage für das Rückspiel. (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)

Champions League Heute: Riesige Chance für den BVB gegen Sevilla

Für die Topklubs der Königsklasse geht es nicht nur um sportliche Erfolge, auch der finanzielle Aspekt ist in Pandemie-Zeiten von großer Bedeutung. Dortmunds Michael Zorc sprach vor dem Duell um die 10,5-Millionen-Euro-Prämie der UEFA für den Viertelfinaleinzug von einer "riesigen Chance, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich". Nach dem 3:2 vor drei Wochen steht das Tor weit offen: "Wir waren seit 2017 nicht mehr in der Runde der letzten Acht, das ist eine Riesenmotivation, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren."

Der Gleichklang von Sport und Wirtschaft erklärt sich aus den pandemiebedingten Mindereinnahmen, die sich beim BVB auf mindestens 90 Millionen Euro addieren. Viele Millionen in der Königsklasse und die Aussicht auf mehr, das ist sehr verlockend. Doch auch der Sportdirektor weiß, dass die auf dem Papier lösbare Aufgabe ohne Sancho schwieriger wird: "In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein schwerer Verlust."

Borussia Dortmund setzt gegen Sevilla auf Haaland

Für das 2:4 bei Bayern München, dank der Patzer der Konkurrenten kein allzu harter Rückschlag im Kampf um mindestens Platz vier in der Bundesliga, empfahl Emre Can: "Schnell abhaken, Dienstag geht's weiter." Die Mannschaft müsse in Führung liegend generell "mehr Fußball spielen, mutiger sein".

"Angst vorm Verlieren!" Fehlt dem BVB der Siegeswille?

Dies allerdings wohl auch ohne den portugiesischen Linksverteidiger Raphael Guerreiro, der am Montagvormittag beim Abschlusstraining fehlte. Erling Haaland hingegen steht zur Verfügung, Terzic ("Erling geht es gut") hatte den unverzichtbaren Torjäger aus Norwegen in München nach einem Schlag gegen den Fuß zur Sicherheit nach einer Stunde ausgewechselt. Auch das sagte schon viel über die Bedeutung des Champions-League-Spiels am Dienstag aus.

Dortmund - Sevilla: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Bellingham, Delaney - Dahoud - Reus, Haaland, Hazard. - Trainer: Terzic

Sevilla: Bono - Acuna, Diego Carlos, Kounde, Navas - Jordan, Fernando, Rakitic - Ocampos, En Nesyri, Suso. - Trainer: Lopetegui

So können Sie BVB - Sevilla live im TV und Stream verfolgen:

Champions League: Hält Ronaldo Juves Traum am Leben?

Ums Weiterkommen geht es selbstverständlich auch im zweiten Spiel, hier liegt der Favorit allerdings hinten. Juventus Turin muss gegen den FC Porto einen 1:2-Rückstand aufholen.

Einmal mehr ist das große Ziel von Cristiano Ronaldo in Gefahr: Den Gewinn der Königklasse mit der Alten Dame. Er ist heiß", sagte Trainer Andrea Pirlo mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel.

"Cristiano geht es gut, das sind seine Spiele", sagte Pirlo. Und Juventus wird einen Ronaldo in Bestform brauchen, denn es droht auch im dritten Jahr mit dem Ausnahmekönner in den Reihen ein frühes Scheitern. 2018/19 schied Juve im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam aus, 2019/20 im Achtelfinale gegen Olympique Lyon.

Ronaldo will den Titel unbedingt noch einmal holen, es wäre sein sechster. Einmal triumphierte der 36-Jährige in der Königsklasse mit Manchester United, viermal mit Real Madrid. Doch der Weg dahin ist weit. "Wir wissen, dass der Druck bei uns liegt", sagte Pirlo, "aber wir werden uns nicht verstecken."

So können Sie Juve - Porto live im TV und Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN