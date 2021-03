3. Liga: Ingolstadt wieder erster Dynamo-Jäger

Der FC Ingolstadt ist in der 3. Fußball-Liga wieder erster Jäger von Spitzenreiter Dynamo Dresden.

Der FC Ingolstadt ist in der 3. Liga wieder erster Jäger von Spitzenreiter Dynamo Dresden. Die Schanzer eroberten zum Abschluss des 27. Spieltags durch ein 2:1 (2:1) gegen Aufsteiger Türkgücü München den zweiten Aufstiegsplatz von Hansa Rostock zurück.

Ingolstadt liegt nach nur einer Niederlage in den vergangenen sieben Begegnungen vier Punkte hinter Dresden und zwei Zähler vor Rostock auf dem Relegationsrang. Münchens leise Hoffnungen auf einen Durchmarsch in die zweite Liga hingegen erscheinen nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg bei acht Punkten Rückstand auf Hansa nur noch theoretischer Natur.