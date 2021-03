MMA-Popeye: Kirill Tereshin bangt nach Muskel-Wahnsinn um Arme

Der Fighter aus Russland hatte sich seine Oberarme künstlich aufgepumpt und muss nach mehreren Operationen nun einen riskanten Eingriff über sich ergehen lassen. Tereshin hatte in der Hoffnung auf eine große Karriere im Kampfsport eine Vaseline-ähnliche Substanz in seine Muskel gespritzt, was ihm den Spitznamen "Popeye" einbrachte.